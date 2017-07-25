البث الحي
منوعات

شاهد: لقطات استثنائية للشفق القطبي يغلف الأرض باللون الأخضر

25/7/2017

التقط رائد فضاء ناسا، جاك فيشر، مشهدا غير عادي للشفق القطبي على الأرض من خلال لقطات ضوئية استثنائية رائعة، يوم الأحد.

وأظهر الفيديو الفاصل الزمني، الذي تم التقاطه على ارتفاع 250 ميلا (402 كيلومترا) فوق الأرض وبسرعة 17 ميلا ونصف الميل في الساعة (28 كيلومترا و164 مترا/ساعة)، وفقًا لفيشر.

وأظهرت اللقطات النادرة، الألوان الخضراء النابضة بالحياة التي تتراقص حول الغلاف الجوي للأرض.

فيشر، الذي يقبع حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، شارك المشهد الخرافي على شبكة الإنترنت ليحظى بمشاهدة خيالية.

وغرد عبر حسابه على تويتر "لقد سألني الناس ما هو، إنه (بوريتو من الذهول خُنق في صلصة رهيبة)، فهو يبدو كصلصة رهيبة خضراء اللون".

والبوريتو هو نوع من المأكولات المكسيكية، يتكون بشكل رئيسي من خبز التورتيلا ملفوف بشكل أسطواني ليحتوي ما بداخله، وتكون الحشوة عادة من اللحم أو الأرز أو الفاصولياء مع الصلصلة أو الأفوكادو والجبن.

ويحدث الشفق نتيجة الاصطدامات بين الجسيمات الغازية للأرض والمادة الصادرة عن الغلاف الجوي للشمس، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)