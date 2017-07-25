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منوعات|الصين

شاهد: لحظة انفجار أنبوب مياه ضخم بالصين

25/7/2017

انفجر أنبوب من محطة الطاقة الكهرومائية ليرتفع الماء أمتارًا في الهواء ويغرق المنطقة في مدينة لوبينغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، الأحد.

وبمجرد انفجار الأنبوب، انطلقت المياه المندفعة بقوة، مباشرة من الأرض إلى أعلى في الهواء بشكل عمودي يشبه الصنبور، وانتشرت قطرات الماء في جميع الاتجاهات وأغرقت المناطق المحيطة بها.

وأجلت السلطات المحلية، السكان المتضررين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووفقًا لتحقيقات أولية فإن الأمطار الغزيرة المستمرة تسببت في تدفق مياه نهر مجاور إلى قناة محطة الطاقة الكهرومائية التي هي قيد الإنشاء وجعلت أنبوب المياه ينفجر.

المصدر : رويترز
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