شاهد: روبوت يساعد في بناء منزل ذكي بلا خرسانة

"الروبوتات والبشر يعملون معًا لبناء مبنى جديد"، هكذا بدأ العمل مؤخرًا في سويسرا على بناء منزل تم "تصنيعه رقميًا" باستخدام معظم الأنظمة الروبوتية وأنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقول المطورون إن هذا الروبوت العملاق هو الأول من نوعه، ويمكن رؤية "روبوت البناء" الذي يصل طوله لمترين، وهو يقوم ببناء تصاميم شبكات أسلاك من الفولاذ يتم تعشيقها مع بعضها البعض وبالتالي الاستغناء عن الخرسانة التقليدية.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه بيت "دفاب" الموجود خارج زيوريخ، إلى اختبار مجموعة من تقنيات البناء والطاقة الجديدة في ظل ظروف الحياة الواقعية.

والهدف هو جعل البناء أكثر استدامة وكفاءة باستخدام التصميم الرقمي والتخطيط.

ويقول ماتياس كوهلر، المدير المؤسس لمركز (NCCR) للتصنيع الرقمي "في الماضي كان علينا أن نبني الأبنية عن طريق صب الخرسانة بالطرق التقليدية، وهذا يعني أساسا بناء المبنى مرتين".

وأضاف "مع هذا المشروع، يمكن تلبية الاحتياجات المستقبلية في البناء، عن طريق الشبكات المعدنية التي يصممها الروبوت لتصبح "خرسانة بطريقة مستدامة"، وهنا لا حاجة إلى صب الخرسانة التقليدية، فالروبوتات تبني مباشرة شبكة من المعدن تعزز الهيكل الخرساني ".

وقال إن بناء الجدار يقوم على قوالب شبكة دعم ألواح السقف المصنعة من قبل طابعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع.

ويتم تصنيع الطوابق العليا من قبل الروبوتات من شرائح الخشب، وهي تقنية استخدمها الفريق بنجاح لبناء أبنية خاصة بهم.

ويقول كوهلر "إنها أول انطلاقة في العالم لكيفية الجمع بين مختلف تقنيات التصنيع الرقمية، سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصنيع بالأنظمة الروبوتية في الموقع".

ومن المقرر أن يكتمل منزل "دفاب" بحلول صيف عام 2018.

وسوف يكون المبنى المكون من ثلاثة طوابق، بمساحة أرضية 200 متر مربع، موطنًا للباحثين لاختبار حلول المنازل الذكية الجديدة.