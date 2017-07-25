البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: "الفيلة اللصوص" سرقت المحاصيل من مزارع بالصين

25/7/2017

شوهدت مجموعة من الفيلة اللصوص تسرق المحاصيل في مقاطعة جنوب غربي الصين.

وتم العثور مؤخرًا على مجموعة من 13 فيلًا آسيويا يسرقون المحاصيل من قرية صغيرة في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

وشوهد 6 منهم يأكلون من أشجار الموز في ساحة القرويين، ثم سرقوا الذرة من مزارع ستحصد قريبًا في قرية مانلاوجي بمدينة بوير.

ويعتقد القرويون أن زيارة مجموعة الفيلة المتكررة للقرية في الأيام الأخيرة يمكن تفسيرها بحقيقة أنها موسم نضج الذرة، وهو أحد الأطعمة المفضلة لدى هذه الحيوانات الكبيرة.

بيد أن زيارتهم المفاجئة كانت مصدر قلق أمنى كبير للقرويين المحليين.

وقد أرسل مكتب معني بشؤون الغابات، خبراء إلى القرية لنشر المعرفة عن الحيوانات البرية.

وفى الوقت نفسه، أقاموا 6 كاميرات مراقبة لتتبع المجموعة، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات في الوقت المناسب.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)