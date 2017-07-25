شاهد: "الفيلة اللصوص" سرقت المحاصيل من مزارع بالصين

شوهدت مجموعة من الفيلة اللصوص تسرق المحاصيل في مقاطعة جنوب غربي الصين.

وتم العثور مؤخرًا على مجموعة من 13 فيلًا آسيويا يسرقون المحاصيل من قرية صغيرة في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

وشوهد 6 منهم يأكلون من أشجار الموز في ساحة القرويين، ثم سرقوا الذرة من مزارع ستحصد قريبًا في قرية مانلاوجي بمدينة بوير.

ويعتقد القرويون أن زيارة مجموعة الفيلة المتكررة للقرية في الأيام الأخيرة يمكن تفسيرها بحقيقة أنها موسم نضج الذرة، وهو أحد الأطعمة المفضلة لدى هذه الحيوانات الكبيرة.

بيد أن زيارتهم المفاجئة كانت مصدر قلق أمنى كبير للقرويين المحليين.

وقد أرسل مكتب معني بشؤون الغابات، خبراء إلى القرية لنشر المعرفة عن الحيوانات البرية.

وفى الوقت نفسه، أقاموا 6 كاميرات مراقبة لتتبع المجموعة، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات في الوقت المناسب.