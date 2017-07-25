دراسة: شرب القهوة يساعد على تخفيض الوزن

توصّلت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة العلوم والتقنيات في "كوانغ تونغ" بالصين، إلى أن شرب القهوة يوميا يساعد على تخفيض الوزن.

وأجريت تجارب الدراسة على الفئران، حيث تلقت جرعات مختلفة من الكافيين، ما سبب لها فقدان الشهية وانخفاض وزنها.

ويقول فريق الباحثين إن مفعول الكافيين يعود إلى أنه يعمل على تعجيل عمليات التمثيل الغذائي بمقدار 10% كما تدفع الطاقة التي تنطلق من جراء عمليات التمثيل الغذائي الإنسان إلى أن يؤدي نمطا نشيطا لحياته، ما يؤدي إلى فقدان قدر أكبر من السعرات الحيوية.

كما تؤكد الدراسة أن عدد فناجين القهوة المطلوب للحد من الشهية يجب ألا يقل عن أربعة فناجين قهوة يوميا.