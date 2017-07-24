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منوعات|إيران

وفاة 4 في إيران إثر تعاطيهم خمورا مغشوشة

24/7/2017

توفي 4 أشخاص، الأحد، وأُصيب 88 آخرين بالتسمم إثر نعاطيهم خمورا مغشوشة بمحافظة كرمان جنوبي إيران.

وقالت مصادر طبية إيرانية إن 92 شخصا في قضاء "سيرجان" بمحافظة كرمان، دخلوا مستشفيات مختلفة بعد إصابتهم بالتسمم جراء تعاطيهم خمورا مغشوشة، وتوفى منهم 4 لاحقاً، حسب وكالة أنباء العمال الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن 3 أشخاص من بين المصابين حالاتهم حرجة.

جدير بالذكر أن بيع الخمور ممنوع في إيران، غير أن بعض الإيرانيين ينتجون الخمور عادة إما تحت درج المنزل أوالبناية أو في ورشات عمل.

وحسب قوانين البلاد، يُجرّم إنتاج أو شراء أو بيع المشروبات الكحولية، بعقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وعام فضلا عن 74 جلدة، وللشارب 80 جلدة.

المصدر : الأناضول
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