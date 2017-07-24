مهندس تركي يبتكر سترات إلكترونية لتسهيل حياة المكفوفين

صمم المهندس التركي علي باش بينار في ولاية قونية وسط تركيا، سترات واقية لذوي الإعاقة البصرية، تعمل على مبدأ التنبيه عن طريق الاهتزاز.

وابتكر باش بينار المتخصص في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، السترات، بهدف تسهيل تنقّل المكفوفين والقيام بأنشطتهم اليومية.

وتعتمد كيفية عمل الابتكار الجديد، على إرسال المشاهد الملتقطة عبر النظارة، إلى 240 جهاز اهتزاز تمّ وضعهم خلف السترة.

وتبدأ الأجهزة الاهتزازية وفق المشاهد التي تأتي من النظارة بعد تحليلها في الحاسوب الصغير الموضوع في السترات، وتُشعر المكفوف بالمسافة التي تفصله عن الأجسام التي من الممكن أن تعرقل سيره.

وفي تصريح للأناضول، قال باش بينار، إنه "قرر تصميم هذا الابتكار لتسهيل حياة المكفوفين، وتسخير التطورات التكنولوجية لخدمتهم".

وأضاف باش بينار أنه "حصل على دعم من وزارة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركية، لتنفيذ مشروعه".

وتابع: "آلية عمل الابتكار تعتمد على التقاط كاميرتين موجودتين في النظارات للمشاهد الخارجية، ومن ثمّ تحويلها إلى حاسوب صغير في السترات، ونقوم بتحليل المسافة بين الشخص الكفيف والأجسام التي تعيق حركته، ومن ثمّ يصدر الحاسوب إشعارات إلى أجهزة الاهتزاز الموجودة خلف السترات".

وأردف قائلًا: "في حال كانت الأجسام قريبة جدًا من الكفيف، فإنّ أجهزة الاهتزاز تعمل بقوة، بينما ترسل هذه الأجهزة هزات ضعيفة في حال كانت الأجسام بعيدة عنه".

وأضاف باش بينار أنّ الوزن الإجمالي للسترة مع الأجهزة المزودة، يصل إلى 500 غرام فقط.