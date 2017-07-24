شاهد: 4 لصوص يسرقون 61 كيلو ذهب من منزل رجل أعمال

ألقت الشرطة في مدينة مراد أباد شمالي الهند، القبض على 4 أشخاص في غضون ساعات من سرقتهم أكثر من 61 كيلو غرامًا من الذهب والمجوهرات من منزل أحد رجال الأعمال، السبت.

ودخل اللصوص الأربعة منزل رجل الأعمال في وضح النهار، واحتجزوا أفراد الأسرة كرهائن وهددوهم بإطلاق النار، بينما سرقوا منهم 61 كيلو و500 غرام من الذهب والفضة.

وبعد إتمام عملية السرقة، هرب المجرمون على دراجتين ناريتين، ومع ذلك، طاردتهم الشرطة، واعتقلت اللصوص الأربعة المتهمين بعد مواجهة، واستعادت العناصر المسروقة.

وأصيب اثنان من المتهمين الأربعة في أثناء المطاردة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقد حصل كل عضو من أفراد الشرطة على مكافأة قدرها 15 ألف روبية (232 دولارًا) لتمكنهم من إحباط هذه الجريمة بسرعة.