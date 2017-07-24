شاهد: نفوق "سنوتي" أكبر خروف بحر معروف في العالم

قال مسؤولون في أحد المتاحف في ولاية فلوريدا الأمريكية إن سنوتي أكبر خروف بحر معروف في الأسر في العالم نفق في حادث بمعرض للأحياء المائية في فلوريدا بعد أيام من عيد ميلاده 69.

وقال المتحف إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سنوتي كان يسبح في منطقة مغلقة طبيعيا تحت الماء بها أنابيب مياه مخصصة لعرض خروف البحر ولم يستطع الخروج من هذه المنطقة.

ويحتاج خروف الماء للصعود إلى السطح كل بضعة دقائق للتنفس ويمكنه قضاء 20 دقيقة بحد أقصى تحت الماء.

وقال المتحف إنه سيقوم بعمل تحقيق كامل لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.

وقال بريان آن بسيو الرئيس التنفيذي للمتحف في بيان إن "نفوق سنوتي كان حادثا مفجعا لنا ونحن جميعا منهارون بسبب نفوقه".

ولم يصب بأذى ثلاثة من خرفان البحر الموجودة في العرض والتي يتم تأهيلها للعودة إلى بيئتها الطبيعية .

وولد سنوتي في معرض للأحياء المائية بميامي في 21 من يوليو/تموز 1948 ونُقل إلى بريدنتون في ضاحية تامبا في 1949. وقال البيان إن أكثر من مليون زائر زاروا سنوتي.

وقال مسؤولو المتحف إن حوالي 5000 شخص حضروا حفل عيد ميلاد سنوتي السبت الماضي 22 من يوليو/تموز.