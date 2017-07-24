البث الحي
منوعات

شاهد: نفوق "سنوتي" أكبر خروف بحر معروف في العالم

24/7/2017

قال مسؤولون في أحد المتاحف في ولاية فلوريدا الأمريكية إن سنوتي أكبر خروف بحر معروف في الأسر في العالم نفق في حادث بمعرض للأحياء المائية في فلوريدا بعد أيام من عيد ميلاده 69.

وقال المتحف إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سنوتي كان يسبح في منطقة مغلقة طبيعيا تحت الماء بها أنابيب مياه مخصصة لعرض خروف البحر ولم يستطع الخروج من هذه المنطقة.

ويحتاج خروف الماء للصعود إلى السطح كل بضعة دقائق للتنفس ويمكنه قضاء 20 دقيقة بحد أقصى تحت الماء.

وقال المتحف إنه سيقوم بعمل تحقيق كامل لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.

وقال بريان آن بسيو الرئيس التنفيذي للمتحف في بيان إن "نفوق سنوتي كان حادثا مفجعا لنا ونحن جميعا منهارون بسبب نفوقه".

ولم يصب بأذى ثلاثة من خرفان البحر الموجودة في العرض والتي يتم تأهيلها للعودة إلى بيئتها الطبيعية .

وولد سنوتي في معرض للأحياء المائية بميامي في 21 من يوليو/تموز 1948 ونُقل إلى بريدنتون في ضاحية تامبا في 1949. وقال البيان إن أكثر من مليون زائر زاروا سنوتي.

وقال مسؤولو المتحف إن حوالي 5000 شخص حضروا حفل عيد ميلاد سنوتي السبت الماضي 22 من يوليو/تموز.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)