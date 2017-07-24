شاهد: مهارات مثيرة في بطولة العالم لـ"الحطَّابين"

تجمع أكثر من 100 متسابق من جميع أنحاء العالم في ولاية ويسكونسن الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع لاختبار تقطيعهم، وتسلقهم، ومهاراتهم المختلفة في بطولة العالم لتقطيع الخشب.

وقسّمت البطولة المسماة أيضًا ببطولة العالم للحطّابين، مجموعات المتنافسين من الرجال والنساء، وظهر متسابقون رجال في قسم يحملون البَلطات والمناشير لمعرفة مدى السرعة التي يمكن أن تقطع بها جذوع أشجار ضخمة.

وفي قسم آخر اختبار مدى الحفاظ على التوازن، فوق خشبة أسطوانية عائمة تدور وتتدحرج بشكل دائري فوق الماء.

وأيضًا اختبار مدى سرعة الجري والحفاظ على التوازن فوق قطع خشبية أسطوانية مربوطة مع بعضها بعضًا وعائمة فوق الماء، والوصول إلى البر الآخر دون الوقوع في الماء.

واحدة من المسابقات أكثر إثارة التفاف اثنين من المتنافسين حول جذع شجرتين مرتفعتين لمعرفة من الذي يمكن أن يكون أسرع في الصعود لمسافة 90 قدمًا (27.4 متر)، وذلك باستخدام أحذية خاصة وأشرطة الجلدية، ثم الانزلاق إلى أسفل بسلاسة.

وقد أقيم هذا الحدث السنوي، الذى بدأ في عام 1960 واستمر حتى الآن، على مدى 3 أيام من 20 إلى 22 يوليو في بلدة هايوارد الصغيرة.