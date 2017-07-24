البث الحي
منوعات

شاهد: مهارات مثيرة في بطولة العالم لـ"الحطَّابين"

24/7/2017

تجمع أكثر من 100 متسابق من جميع أنحاء العالم في ولاية ويسكونسن الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع لاختبار تقطيعهم، وتسلقهم، ومهاراتهم المختلفة في بطولة العالم لتقطيع الخشب.

وقسّمت البطولة المسماة أيضًا ببطولة العالم للحطّابين، مجموعات المتنافسين من الرجال والنساء، وظهر متسابقون رجال في قسم يحملون البَلطات والمناشير لمعرفة مدى السرعة التي يمكن أن تقطع بها جذوع أشجار ضخمة.

وفي قسم آخر اختبار مدى الحفاظ على التوازن، فوق خشبة أسطوانية عائمة تدور وتتدحرج بشكل دائري فوق الماء.

وأيضًا اختبار مدى سرعة الجري والحفاظ على التوازن فوق قطع خشبية أسطوانية مربوطة مع بعضها بعضًا وعائمة فوق الماء، والوصول إلى البر الآخر دون الوقوع في الماء.

واحدة من المسابقات أكثر إثارة التفاف اثنين من المتنافسين حول جذع شجرتين مرتفعتين لمعرفة من الذي يمكن أن يكون أسرع في الصعود لمسافة 90 قدمًا (27.4 متر)، وذلك باستخدام أحذية خاصة وأشرطة الجلدية، ثم الانزلاق إلى أسفل بسلاسة.

وقد أقيم هذا الحدث السنوي، الذى بدأ في عام 1960 واستمر حتى الآن، على مدى 3 أيام من 20 إلى 22 يوليو في بلدة هايوارد الصغيرة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)