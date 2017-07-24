شاهد: مهارات غير عادية في الجمباز لـ"مُسن" صيني

اشتهر رجل يبلغ من العمر 67 عامًا في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، بمهاراته الرياضية الرائعة وغير العادية في الجمباز وهو يتأرجح على شريط أفقي "بار رياضي".

وقال الرياضي المسن، سون شي، إن شغفه بهذه الرياضة بدأ عندما كان صبيًا صغيرًا، إذ كان يستمتع بالتأرجح على قضبان أفقية، وعندما كبر في السن خدم في الجيش ما ساعده على بناء قوته الرياضية.

وفي العام 2007 وجد، في حديقة بالقرب من منزله، حواجز أفقية مثبتة للمقيمين لممارسة الرياضة، ولحسن الحظ أنه كان قادرًا على ممارسة هوايته مرة أخرى.

وقال سون "رأيت أشرطة أفقية مثبتة في الحديقة جعلتني سعيدا جدا، لذلك بدأت التدريب عليها، في البداية، لم ينضم كثير من الناس لي، واحد فقط أو شخصان، وكانا لا يمكن أن يتأرجحا بشكل جيد للغاية، لكنهم رأوا كيف كنت أمارسها، ثم انضم لي اثنان من المتحمسين، ونظمنا هذا النادي الصغير".

وقال المنضمون للنادي "يمكننا العمل وتعزيز الصداقة من خلال هذا النادي، ويمكن أن يكون لدينا القوة البدنية والعقلية ولدينا هيئة صحية أيضًا، فمن الذي لا يريد الانضمام إليه عندما يكون بإمكانه الحصول على هذه الفوائد؟".

ويداوم الأعضاء في النادي منذ 10 سنوات تقريبًا، على ممارسة تمارين لأكثر من 4 ساعات كل مساء.