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شاهد: لصان إيطاليان ينفذان سرقاتهما بقناعين لترمب

24/7/2017

قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت شقيقين يشتبه في أنهما سرقا عشرات من ماكينات الصراف الآلي بينما كان كل منهما يضع قناعا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويعيد أسلوب اللصين إلى الأذهان فيلم "بوينت بريك" الذي أنتج عام 1991 من بطولة الممثلين كيانو ريفز وباتريك سويزي، والذي تقوم فيه عصابة بوضع أقنعة لرؤساء أمريكيين سابقين أثناء سرقة البنوك.

لكن الشرطة الإيطالية قالت في بيان إن الشقيقين استلهما فيلما آخر.

وقال بيان الشرطة "من وحي فيلم "ذا جاكال" من إنتاج عام 1997 الذي يغير بطله بروس ويليز لون سيارته لأن الشرطة تطارده، وقام الشقيقان بطلاء سيارتهما المرسيدس البيضاء باللون الأسود".

واستهدف الشقيقان اللذان يبلغان من العمر 26 و 30 عاما ماكينات الصراف الآلي قرب مدينة تورينو في شمال البلاد.

وفي لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية لإحدى السرقات شوهد أحد الشقيقين وهو يضع قناع ترمب ويغطى كاميرات المراقبة في ردهة بنك قبل أن يزرع متفجرات في ماكينة الصراف الآلي.

ويختبئ اللص في ركن بعد أن يشعل فتيل المتفجرات ثم يقع انفجار عنيف.

المصدر : أسوشيتد برس
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