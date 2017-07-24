شاهد: لحظة إنقاذ زوجين من الفيلة كادا يغرقان في مياه عميقة

أنقذت البحرية السريلانكية ومسؤولو الحياة البرية، اثنين من الفيلة البرية، الأحد، من الغرق في المياه العميقة بعد أن اجتاحت البحر تيارات قوية قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

وقد استغرقت مهمة إنقاذ مشتركة قام بها مسؤولو البحرية والحياة البرية في البلاد حوالى 5 ساعات، وتم سحب الفيلين بسلام إلى الشاطئ باستخدام حبال طويلة مربوطة حول جسديهما.

وتم نشر فريق من الغواصين البحريين للإنقاذ فضلًا عن 3 قوارب سريعة بعدما رصدت إحدى الدوريات البحرية، زوجي الفيلة في البحر منذ كانت قريبة من الشاطئ.

وقبل أسبوعين انقذت البحرية السريلانكية فيلًا آخر في موقف مماثل على بعد 8 أميال بحرية قبالة شمال شرق البلاد.