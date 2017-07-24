البث الحي
منوعات|سريلانكا

شاهد: لحظة إنقاذ زوجين من الفيلة كادا يغرقان في مياه عميقة

24/7/2017

أنقذت البحرية السريلانكية ومسؤولو الحياة البرية، اثنين من الفيلة البرية، الأحد، من الغرق في المياه العميقة بعد أن اجتاحت البحر تيارات قوية قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

وقد استغرقت مهمة إنقاذ مشتركة قام بها مسؤولو البحرية والحياة البرية في البلاد حوالى 5 ساعات، وتم سحب الفيلين بسلام إلى الشاطئ باستخدام حبال طويلة مربوطة حول جسديهما.

وتم نشر فريق من الغواصين البحريين للإنقاذ فضلًا عن 3 قوارب سريعة بعدما رصدت إحدى الدوريات البحرية، زوجي الفيلة في البحر منذ كانت قريبة من الشاطئ.

وقبل أسبوعين انقذت البحرية السريلانكية فيلًا آخر في موقف مماثل على بعد 8 أميال بحرية قبالة شمال شرق البلاد.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)