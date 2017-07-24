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شاهد: السبّاح الأسطورة "فيلبس" يخسر سباقًا أمام قرش أبيض بفارق ثانيتين!

فيلبس يخسر المبارزة مع القرش الأبيض
فيلبس يخسر المبارزة مع القرش الأبيض
24/7/2017

لم يتمكن أسطورة السباحة الأمريكية، مايكل فيلبس، من التفوق على القرش الأبيض في "مبارزة" ضمن برنامج تلفزيوني، فقد وجد "حامل الـ23 ميدالية ذهبية أولمبية" من هو أسرع منه في المياه!

وبثت قناة "ديسكفري" الأمريكية، الأحد، ضمن سلسلة "شارك ويك" (أسبوع القرش) التي تبثها دوريًا، مبارزة انتهت لصالح القرش الأبيض بفارق ثانيتين عن فيلبس الذي اعتزل منافسات السباحة بعد مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

إلا أن الرياضي الأكثر تتويجًا في تاريخ الألعاب الأولمبية، خيب آمال المشاهدين المترقبين متابعة برنامج "فيلبس ضد القرش، المبارزة من أجل التفوق في المحيط"، ومنهم المنتخب الأمريكي المشارك في مونديال 2017 للسباحة المقام حاليًا في بودابست.

ولم يسبح فيلبس (32 عامًا) "إلى جانب" القرش، بل تم تصوير كل منهما على حدة قبالة سواحل جنوب أفريقيا.

وسبح فيلبس الذي تزود بسعفة لزيادة السرعة، تحت إشراف خبراء وغطاسين، قاطعًا المسافة نفسها التي قطعها القرش.

وبفضل مؤثرات خاصة تظهرهما يتسابقان جنبًا إلى جنب ولا يفصل بينهما سوى خط عائم كما في حوض السباحة الأولمبي، تواجه فيلبس والقرش نظريًا.

وقال السباح "لم نكن في الماء في وقت واحد، وأعتقد أن هذا هو السؤال الذي سيطرحه الجميع، لقد كنت في أمان تام، وهذه كانت أولويتي الأولى".

وأقر بأن السباق كان أحد أصعب السباقات" في مسيرته، لا سيما بسبب الحرارة المتدنية للمياه وأيضا الانتظار.

وتفوق القرش في الأمتار الأخيرة عندما غطس تحت الماء لالتقاط فقمة ثم قفز فوقها ليعبر خط الوصول النظري.

وأحرز فيلبس خلال مسيرته 28 ميدالية أولمبية منها 23 ذهبية، و26 لقبًا في بطولات العالم و39 رقمًا قياسيًا لا تزال ثلاثة منها صامدة حتى الآن في سباقات 100 و200 متر فراشة و400 متر متنوعة.

المصدر : مواقع فرنسية + يوتيوب
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