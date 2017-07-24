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شاهد: الأرمن يتراشقون بالمياه في الشوارع خلال مهرجان الصيف

24/7/2017

نزل سكان العاصمة الأرمينية يريفان، إلى الشوارع مع دلاء (جمع دلو) وزجاجات من المياه، حيث احتفلوا بأروع عطلة في أرمينيا في مهرجان فاردافار المائي، الأحد.

ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف لحوالي 30 درجة مئوية، لم يفوت السكان المحليون فرصة الاستمتاع بمهرجان الصيف فبدأوا "الهجوم" على بعضهم بعضًا بدلاء مليئة بالمياه أو خراطيم المياه حتى ابتل الجميع وغطت المياه كل ملابسهم.

وظهر المواطنون وهم يتراشقون ويتقاذفون المياه في الشوارع بمرح واستمتاع، ويرشون المياه على بعضهم بعضًا لتبدو الشوارع وكأنها بحر مياه أو كأنها أمطرت بغزارة.

ويعود هذا المهرجان إلى الأزمنة الوثنية في تاريخ أرمينيا، ويرتبط ذلك بالمياه والخصوبة عند الآلهة أستغيك.

وكان الأرمن يقدمون الورود (تسمى "فارد" في الأرمينية) تقربًا للآلهة والفوز بفضلها، وبالتالي سمي اليوم فاردافار نسبة لذلك.

وعلى الرغم من أن أرمينيا اعتمدت المسيحية كدين الدولة في وقت مبكر من 301 بعد ميلاد المسيح، والحفاظ على هذا المهرجان على مر القرون والاحتفال بها في الكنائس، بعد 98 يومًا من عيد الفصح الأرثوذكسي.

المصدر : رويترز
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