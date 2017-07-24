شاهد: الآلاف يشاركون في حفل زفاف تقليدي ببلغاريا

شارك أكثر من 3500 شخص في بلغاريا في حفل زفاف وهم يرتدون الأزياء التقليدية.

وقال العريس جورجي جورجيف، الذي يرأس جمعية خاصة للحفاظ على التراث البلغاري، إنه وزوجته إيفا رغبا في زفاف تقليدي لتشجيع الآخرين المقبلين على الزواج على القيام بالشيء نفسه للحفاظ على التراث.

وأضاف جورجيف إن درجة الحرارة المرتفعة نوعا ما، 37 درجة مئوية، حدت من حضور أخرين لحفل الزفاف. وارتدى الضيوف أزياء من الصوف الثقيل.

وتم بسط موائد تقليدية من القماش على العشب، وبلغ طول المائدة نحو 150 مترا.

وتناول المدعوون وجبات تقليدية مكونة من الفاصوليا ولحم العجل مقدمة في أواني فخارية تقليدية. وتم طهو الطعام كما كان يتم في الماضي لساعات في قدور نحاسية ضخمة.

ويأمل المشاركون في تسجيل عدد الضيوف رقما قياسيا في حضور حفلات الزفاف التقليدية.