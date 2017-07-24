شاهد: إنقاذ مثير لصبي علق ذراعه في سير متحرك

أنقذ رجال الإطفاء صبيا يبلغ من العمر 8 سنوات، علق ذراعه بين بكرتي سير متحرك، بمدينة شياوقان في مقاطعة هوبى وسط الصين، الأحد.

وعلق ذراع الصبي بين بكرتين على طول الحزام الناقل، وظل مثبتًا بينما يصرخ الصبي ألمًا وخوفًا.

ولتجنب إصابة الصبي بمزيد من الإصابات، قام رجال الإطفاء بتغطية يد الطفل وجسده قبل قطع السير وتوسيع المساحة بين البكرتين.

وأرسل الصبي إلى أقرب مستشفى فور إنقاذه، وهو حاليًا في حالة مستقرة ويتلقى مزيدًا من العلاج.

وتظهر مزيد من التحقيقات أن الصبي رفض أن يكون وحيدا في المنزل، وبالتالي جاء إلى الشركة مع والدته.

وكان الصبي يتحدث مع والدته بينما يمد يده ويلمس البكرات، قبل أن تتعثر لسوء الحظ بين بكرتين منها.