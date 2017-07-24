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العثور على كنز من الذهب في سفينة غارقة منذ 78 عامًا

الذهب النازي الذي عثر عليه في السفينة الغارقة
الذهب النازي الذي عثر عليه في السفينة الغارقة
24/7/2017

عثر طاقم سفينة بريطاني من صائدي الكنوز غير المكتشفة، على صندوق يحتوي على ما يقرب من 4 أطنان من المعادن النفيسة، يعتقد أنه ذهب، بأيسلندا.

عُثِر على الكنز الذي تقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني، في حطام سفينة يعود تاريخها إلى الحقبة النازية.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبرس" البريطانية أن السفينة الألمانية "إس إس ميندين" التي كانت تحمل الذهب، كانت قد غرقت على بعد نحو 120 ميلًا جنوب شرقي أيسلندا في 24 سبتمبر 1939، عقب نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد أن الذهب الذي عليه على متن السفينة كان في طريقة إلى ألمانيا عندما غرقت.

وأضافت الصحيفة أن شركة "الخدمات البحرية المتقدمة"، ومقرها بريطانيا، تقدمت بطلب للحكومة الأيسلندية للحصول على إذن لقطع حفرة في السفينة من أجل انتشال الصندوق.

وتأمل الشركة بإحضار الكنز والعودة به إلى بريطانيا، قائلة إن محتواه من حق من وجده.

ويتوقع أن تصدر السلطات في أيسلندا بيانًا في الأيام القادمة للكشف عن الجهة التي تمتلك حطام السفينة، التي تقبع على بعد نحو 120 ميلًا من ساحل بجنوب شرقي البلاد، وبالتالي حقها في الكنز.

وتشير المعلومات إلى أن السفينة "إس إس ميندين" كانت قد أبحرت من البرازيل في 6 سبتمبر 1939، وغرقت في 24 من الشهر نفسه.

طاقم السفينة البريطاني الذي عثر على كنز الذهب (Swire Seabed)
المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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