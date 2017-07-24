البث الحي
منوعات

أنطاليا تستقبل سنويًا نحو 10 ملايين سائح

23/7/2017

قال رئيس بلدية ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، مندرس تورال، إن ولايته التي تعد من أهم الوجهات السياحية حول العالم، حيث تستقبل سنويًا نحو 10 ملايين سائح.

وأضاف أن الولاية تتمتع بأرضية قوية في مجال السياحة، كما أن لكل شاطئ فيها خصائص مختلفة تميزه عن الشواطئ الأخرى.

وتابع تورال: "بإمكانكم الاستمتاع بالرمل الناعم الخفيف في شاطئ لارا، كما بإمكانكم الاستمتاع بالحصى في شاطئ قونية آلتي، الذي يعتبر من أنظف شواطئ العالم".

ولفت إلى أن مناطق أدراسان، وبترا، وكليوباترا، ودمرة، وقابوطاش، تتمتع بخصائص جمالية رائعة، وأن بلدية أنطاليا تبذل جميع الجهود الممكنة من المحافظة على تلك المناطق وجذب السياح إليها.

وأشار إلى أن أنطاليا تشغل المركز الـ 12 بين المدن الأكثر جذبًا للزوار حول العالم.

واستطرد قائلا إن "البحر والرمل والشمس والتاريخ يمتزجون مشكلين لوحة رائعة اسمها أنطاليا".

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)