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وفاة مطرب مصري قبل ساعات من حفل موسيقي

محسن فاروق أبرز مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية
محسن فاروق أبرز مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية
23/7/2017

نعت مؤسسات ثقافية وفنية مصرية محسن فاروق أبرز مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية والذي توفي اليوم الأحد عن 56 عاما قبل ساعات من تقديمه لحفل موسيقي في القاهرة.

وكان الفنان الراحل صوليست فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التي تأسست عام 1967.

وقالت الأوبرا المصرية في بيان إن فاروق "أحد أبرز الأصوات المصرية، برع في أداء أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقدم عددا ضخما من الحفلات الناجحة داخل الوطن وخارجه".

وأضاف البيان "مثل مصر في مشاركات فنية بالكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة كما شغل عدة مناصب منها رئيس لجنة التراث الموسيقي والمشرف العام على بيت الغناء العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية".

ولد فاروق في 15 من يناير/ كانون الثاني 1961 وتتلمذ على يد المايسترو عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة الموسيقى العربية والمايسترو حسين جنيد قائد فرقة أم كلثوم. واشتهر بتقديم أغاني عمالقة الغناء أمثال محمد عبد الوهاب وسيد درويش كما ساهم في إعداد مجموعة من الأصوات الواعدة القادرة على حفظ التراث وأداء الأغاني الطربية.

وقال صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة إن فاروق كان يستعد لتقديم حفل في الثامنة مساء الأحد ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز كما كان يعد للدورة الثالثة من مسابقة (الصوت الذهبي) لاكتشاف المواهب والتي كان يرأس لجنة تحكيمها.

ونعاه صندوق التنمية الثقافية في بيان قائلا "كان الفقيد أحد حراس الغناء العربي، ومن حفظة التراث". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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