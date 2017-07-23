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منوعات|بريطانيا

شاهد: نجلا الأميرة ديانا يستعيدان ذكرياتهما مع والدتهما بعد 20 عاما

23/7/2017

يُبث، غدا الاثنين، فيلم تلفزيوني وثائقي جديد عن الأميرة الراحلة ديانا يستعيد خلاله نجلاها الأميران وليام وهاري ذكريات طفولتهما بعد 20 عامًا من موت أمهما المفاجئ في حادث.

وقال قصر كينزنجتون في بيان إن فيلم (ديانا،أمنا: حياتها وإرثها) يتناول حياة وأعمال ديانا وتبلغ مدته 90 دقيقة.

ولقيت ديانا التي كانت الزوجة الأولى للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، حتفها في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في أغسطس/آب 1997 عندما كان عمر وليام 15 عاما وهاري 12 عاما وكانت هي عمرها 36 عامًا.

ويظهر في الفيلم الأميران وليام وهاري وهما يتحدثان عن طفولتهما أثناء تفحصهما صورًا في ألبوم عائلي جمعته ديانا.

وكان الأمير وليام قد قال في وقت سابق من العام الجاري إنه مازال يشعر بأثر الصدمة التي أصابته بفقدان والدته بعد 20 عامًا من وفاتها.

وقال الأمير هاري إنه استعان بمشورة لمساعدته على تجاوز الحزن.

وسيُبث الفيلم الذي أعدته شركة أوكسفورد للأفلام والتلفزيون في المملكة المتحدة على قناة (آي.تي في) غدا الاثنين في الساعة 2000 بتوقيت غرينتش.

المصدر : رويترز
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