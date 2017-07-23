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منوعات|الصين

شاهد: مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

23/7/2017

شارك أكثر من 400 امرأة ورجل تخطوا الخامسة والخمسين من العمر في مسابقة بلباس البحر (السبت) وهو حدث سنوي تنظمه مدينة تيانجين في شمال الصين.

وتنظم جمعية خه تونغ لرعاية كبار السن المسابقة للعام الثالث وتهدف لنشر نظرة إيجابية تجاه الحياة والتقدم في السن.

ووزع المحكمون في المسابقة نحو مئة جائزة على المشاركين الذين تهادوا بملابس البحر في المياه وعلى الرمال وذلك وفق معايير من بينها المظهر والابتسامة والإيماءات.

وكانت أكبر المشاركات سنا ما جينغ (78 عاما) التي تعافت من مرض السرطان وارتدت لباس بحر من قطعتين أزرق اللون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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