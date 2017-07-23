البث الحي
منوعات|فلسطين

شاهد: فتاة فلسطينية تركب الخيل بقدمها الصناعية

23/7/2017

"بالنسبة لي هذه ليست إعاقة، هذا يسمى أصحاب الهمم، لأن الإعاقة إعاقة العقل".. هكذا قالت الشابة الفلسطينية هبة الله شاهين، التي لم تمنعها قدمها الصناعية من ركوب الخيل وقفز الحواجز.

بدأت هبة ركوب الخيل من عمر ثماني سنوات، إذ أكدت أنها تعد أول حالة في الشرق الأوسط أو في العالم تركب الخيل وتقفز الحواجز مع وجود طرف صناعي، إذ يعد هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لما يتطلبه ركوب الخيل من القوة والتوازن والانتباه الشديد.

وعزت هبة هذه القوة وهذا الإصرار إلي أسرتها التي دعمتها من أول المطاف، وزرعت فيها الثقة بالنفس والاعتماد على ذاتها، فلم تشعر يومًا بإعاقتها أو اختلافها عن أقرانها بل بالعكس.

وتحلم هبة ذات السبعة عشر ربيعًا بدخول بطولات الخيل وقفز الحواجز، أما على صعيد المهنة فأكدت رغبتها في دخول مجال الصحافة والإعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)