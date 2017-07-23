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شاهد: طالبتان تعيدان تدوير النفايات وتحويلها إلى حجر صناعي

23/7/2017

ابتكرت طالبتان فلسطينيتان مادة بناء صديقة للبيئة لتنافس الأحجار الطبيعية في منطقة مشهورة بمحاجرها.

ومدينة الخليل بالضفة الغربية قريبة من حوالي 220 مصنعا للحجارة و 350 محجرا، لكنها تجد صعوبة في مواكبة الطلب ولها تأثير خطير على البيئة.

وقد واجهت المهندستان الشابتان هذا التحدي وجعلتا منه مشروعا للتخرج، حيث أنتجتا حجر بناء صناعي من مزيج من النفايات الحجرية ونشارة الخشب.

وباستخدام نفايات الأحجار التي يمكن أن تلوث البيئة تصدت الشابتان لمشكلتي نقص مواد البناء والأضرار البيئية.

وقدمت شريكتها في المشروع، عرين ناصر الدين، دراساتها في هندسة التكنولوجيا البيئية لاستكمال فكرة ومشروع تسنيم الأشهب في الهندسة المدنية.

وفي المختبر الخاص بهما، تقوم المهندستان باختبار كتل ولبنات البناء التي ابتكراها في آلة تقيس حجم الضغط الذي يمكن أن تتحمله هذه اللبنات والكتل قبل أن تنكسر لضمان مستوى أمان المواد الجديدة قبل الاستخدام في المباني.

وتأمل الطالبتان في أن يتبنى العاملون في الصناعة مشروعهما وتسويق مواد البناء الجديدة وإخراج المشروع من المختبر إلى الواقع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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