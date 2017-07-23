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منوعات|الصين

شاهد: سيارة تحطم جدار مستشفى وتصيب إمراة شرق الصين

23/7/2017

أدى سوء التشغيل إلى اصطدام سيارة بجدار مستشفى شرقي الصين، ما أسفر عن تحطم جزء من الجدار وإصابة عدد من المارة.

وضرب السائق دواسة الغاز عن طريق الخطأ، بدلًا من الفرامل عند وصوله إلى المستشفى، واصطدم بسيارته بجدار المستشفى وأصاب مارة في مدينة نانلينغ بمقاطعة انهوى بشرق الصين، الاثنين الماضي.

وأظهر شريط مراقبة، أنه في حوالي الساعة 11:00 صباحا، كان سائق السيارة مستعدا للوقوف في الحديقة أمام المستشفى، لكنه فقد السيطرة على سيارته وضرب الجدار.

وتسبب الاصطدام بتلف الجدار والسيارة بشدة، وقد اصطدمت السيارة أيضًا بامرأة كانت تسير بدراجة نارية كهربائية، وأصيبت بجروح بسيطة.

وقال تسو يورونغ، ضابط في شرطة المرور والدوريات فى نانلينغ "إن السيارة تعرضت لأضرار خطيرة وخاصة من الأمام، كما فُتحت الوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية، ولحسن الحظ لم تضر والدة السائق التي كانت جالسة في الظهر".

وأظهر التحقيق أن السائق الذى يبلغ من العمر 60 عامًا يدعى تانغ اصطحب والدته لرؤية طبيب في ذلك اليوم. 

المصدر : رويترز
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