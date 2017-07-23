شاهد: تكريم سائقة حافلة أنقذت 12 راكبًا من حريق ضخم

أُشيد بسائقة حافلة شجاعة في نانتشانغ بمقاطعة جيانغشى شرقي الصين، الجمعة، لإنقاذها الركاب الذين كانوا على متن الحافلة قبل اندلاع حريق ضخم بها.

وقد تم تكريم دنغ هونغ يينغ، سائقة الحافلة، وحصلت على وسام سائق الاستحقاق من قبل مجموعة نانتشانغ للنقل العام، كما حصلت على جائزة قدرها 100 ألف يوان من صاحب عملها، لموقفها البطولي.

وكانت دنغ تقود الحافلة مع 12 راكبًا كانوا على متنها بعد ظهر الثلاثاء، عندما شعرت برائحة غريبة ونفاذة فجأة بدأت تزداد شيئا فشيئًا، فتوقفت على الفور على جانب الطريق للتحقق من الأمر.

ثم حددت مصدر الرائحة فوجدتها تأتي من سائل طلاء "التنر" الذي يحمله أحد الركاب، وهذا السائل مدرج ضمن البضائع الخطرة التي يحظر حملها على متن المركبات العامة.

تخلصت دنغ من السائل القابلة للاشتعال واستمرت في القيادة، إلا أنها ما زالت تشم رائحة نفاذة أثناء تحركها، لذا أوقفت الحافلة مرة أخرى في محطة، واعتزمت فحص أمتعة الرجل الأخرى، لكن الرجل رفض التعاون مع دنغ بل واشتكى منها.

وقالت دنغ "طالبته أن ينزل من الحافلة لأنني شعرت بخطأ في أمتعته، كما طلب منه مسافرون آخرون النزول، فقلت له إنني لن أقود الحافلة إذا ظل على متنها، وفتحت الأبواب الأمامية والخلفية على حد سواء أوقفت المحرك إلا أن الرجل رفض المغادرة وأشعل الحريق في حقائبه ".

وبدأ الرجل في إشعال النار في الحافلة، فقامت دنغ بكل شجاعة بتنظيم الركاب الآخرين بهدوء وإخلاء الحافلة على الفور وكانت هي آخر من غادر الحافلة، وسرعان ما اجتاحت النيران الحافلة من كل مكان، وتوفي الرجل الذي تعمد الحريق في الموقع.

وقالت دنغ "عندما تأكدت من أن جميع الركاب غادروا الحافلة، كان لدي شعور بالارتياح وشعرت بالاطمئنان، هذا كل شيء"، ومازال التحقيق جاريًا.