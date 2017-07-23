شاهد: ألف طفل يتنافسون في الحساب.. بعضهم أسرع من الآلة الحاسبة

أظهر أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عامًا ومن 18 دولة في أنحاء العالم، قدراتهم الحسابية العقلية الفائقة في مسابقة دولية عقدت في العاصمة الصينية بجين يومي السبت والأحد.

وخلال المسابقة، المعروفة باسم "ليتل منتل أريثميتيك دكتور إنترناشونال تورنامنت"، يمكن للمنافسين إعطاء إجابات مباشرة بعد الإعلان عن أسئلة الحساب، بعضها حتى يتم فيه الحساب أسرع من الآلات الحاسبة ذاتها.

ووفقا للمنافسين، ومفتاح الحساب بسرعة هو في الواقع، جاء من اتقان مهارات حساب المعداد، فعندما يقوم المنافس بالحساب الذهني، سيتم تشغيل المعداد الظاهري في ذهنه، وسرعة إعطاء إجابات الحساب يعتمد على مدى مهارة المنافسين، ويمكن استخدام المعدادات.

يقول يانغ يونبو، وهو منافس صيني "لقد طور حساب المعداد العقلي قدرة تفكيري، ويمكنني حل مسألة الرياضيات من خلال نهج مختلفة، وإعطاء الجواب بسرعة".

وأصبح حساب العداد الذهني، جزء من الثقافة الصينية التقليدية، وأكثر شعبية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، واجتذبت المنافسة فرقًا من دول مثل الولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا.