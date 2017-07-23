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الاهتمام بصحة الدماغ يقي من الخَرَف

توجد تسعة مخاطر رئيسية للخرف من بينها ضعف التعليم وفقدان السمع والتدخين والخمول البدني
توجد تسعة مخاطر رئيسية للخرف من بينها ضعف التعليم وفقدان السمع والتدخين والخمول البدني
23/7/2017

قالت دراسة بريطانية حديثة، إنه يمكن وقاية حالة من بين كل ثلاث حالات تُصاب بالخرف إذا اهتم الناس بصحة الدماغ في جميع مراحل العمر.

كما حددت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية "لانست" الطبية، تسعة مخاطر رئيسية للخرف من بينها ضعف التعليم وفقدان السمع والتدخين والخمول البدني.

وتساهم العوامل الخطرة التسعة التي وصفتها الدراسة بأنها عوامل "يمكن تغييرها"، بنحو 35% من حالات الإصابة، بينما تساهم مخاطر الخرف الأخرى التي يعتقد بأنه لا يمكن تعديلها بنحو 65% من الحالات.

وأشار الفريق الطبي للدراسة إلى أن الإخفاق في إكمال الدراسة الثانوية كان يمثل عامل خطر كبيرًا، وأن الذين واصلوا التعلم على مدى مراحل حياتهم كانوا أكثر قدرة على بناء مزيد من الاحتياطات الذهنية.

وأشاروا إلى أن عامل فقدان البصر في منتصف العمر يمثل عامل خطر كبيرًا أيضًا، إذ يمكن لفقدان البصر أن يحرم الناس من بيئة غنية من الناحية الإدراكية ويمكن أن يؤدي إلى عزلة اجتماعية واكتئاب، وهما من عوامل الخطر الأخرى للمرض الخرف التي يمكن تعديلها.

وأوضح الفريق في تقريره الطبي رسالة مهمة مفادها أن ما هو مفيد للقلب مفيد للدماغ.

في المقابل يعد عدم التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن الجسم مثاليا وعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري كلها عوامل يمكنها أن تحد من مخاطر الإصابة بالخرف، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقالت جيل ليفينغستون، إحدى الباحثات في الدراسة من جامعة كوليدج لندن إنه على الرغم من أن الخرف يشخص في مراحل العمر المتأخرة، عادة ما تبدأ التغيرات التي تحدث بالدماغ في التطور.

وتابعت "لكن اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن سيحسن بدرجة كبيرة حياة المرضى المصابين بالخرف وأسرهم الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على المجتمع بأكمله".

الجدير بالذكر أن عدد المصابين بالخرف في الوقت الحالي بلغ 47 مليونًا، وبحلول 2050، يتوقع أن يصل عدد المصابين بالخرف في أنحاء العالم قرابة 131 مليون شخص إلا أن عوامل أساليب الحياة يمكن أن تضطلع بدور مهم في زيادة أو انخفاض مخاطر إصابة الشخص بالخرف.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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