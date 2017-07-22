طفل ألماني يهرب إلى سويسرا بسبب ضعف درجاته

بسبب عدم رضاه عن درجاته في شهادته المدرسية قرر طفل /10 أعوام/ من مدينة شليزفيغ الألمانية الهرب إلى سويسرا.

وقالت الشرطة السبت إن الطفل لم يجرؤ على إطلاع والديه على شهادته الدراسة.

واستقل الطفل مساء الجمعة قطارا إلى مدينة هامبورغ، ومن هناك إلى مدينة بازل السويسرية.

ولاحظ أحد مراقبي التذاكر أن الطفل على متن القطار بمفرده، فأبلغ الشرطة الاتحادية في مدينة لوراخ الألمانية المتاخمة لمدينة بازل السويسرية.

وينتظر الطفل حاليا قدوم والده إلى لوراخ لإعادته للمنزل.

وذكرت الشرطة الاتحادية أن درجات الطفل في الشهادة لم تكن سيئة للغاية، حيث حصل على درجة متدنية في مادة واحدة فقط.