شاهد: هندي يعزف على الغيتار أثناء عملية في الدماغ

عزف الموسيقي "أبيشيك براساد" على غيتاره أثناء خضوعه لعملية جراحية في أعصاب الدماغ ليساعد الأطباء في تحديد الجزء المسؤول عن العزف في عملية هي الأولى من نوعها في الهند.

ويعاني براساد البالغ من العمر 37 عاما من خلل التوتر للموسيقيين وهو اضطراب في حركة الأعصاب يؤدي إلى تقلصات لا إرادية في الأعصاب.

وكان براساد واعيا أثناء الجراحة حيث احتاج الأطباء إلى رد الفعل ليحددوا بالضبط أي جزء في الدماغ سيتم استهدافه لإيقاف التشنجات التي تؤثر على الأصابع الثلاثة في يده اليسرى.

وقال بيان صادر عن مستشفى "باجوان ماهفير جاين" في بنغالورو الجمعة إن هذه هي ثامن عملية في العالم يتم إجراؤها والمريض واع.

وقال شاران سرينيفاسن وهو جراح أعصاب في المستشفى "قمنا بعمل ثقب قطره 14 ملليمترا في الجمجمة وأدخلنا قطبا كهربائيا من نوعية خاصة إلى الدماغ باستخدام مخدر موضعي".

وقال الموسيقي براساد، إن تلك كانت لحظة مشبوبة بالعواطف بالنسبة له ولأسرته وأن هذا ما كنت ينتظره.

وأضاف أن الأمر كان مؤلما ومحبطا بالنسبة له، أنه لم يكن يستطيع العزف بصورة مستمرة على الغيتار بسبب مشكلة في الأصابع، وقال " لقد اعتدت أن ابكي كثيرا بسبب ذلك، في كل صباح كنت استيقظ وأحاول العزف على الغيتار، لكن بعد خمس دقائق كنت أتوقف".

وتشير التقديرات إلى أن هذا الخلل يؤثر على نحو ما بين 1 إلى 2 % من جميع الموسيقيين المحترفين في أنحاء العام.