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شاهد: معرض للوحات "قرد" مايكل جاكسون"

22/7/2017

بمعرض في ولاية فلوريدا الأمريكية تتاح الفرصة لمجموعة من قرود الشمبانزي التقاعد بكرامة من "الأداء القسري " وذلك بعرض لوحاتهم الفنية وبيعها لصالح صندوق التقاعد الخاص بهم.

من هذه المجموعة، الشمبانزي" بابلز" البالغ من العمر 34 عاما الذي كان يملكه مغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وذهب معه في جولة غنائية، وقد تقاعد بابلز عن عمله في مجال الترفيه ليذهب إلى "مركز القردة العليا " في عام 2005 عندما كان عمره 20 عاما، ويقضي الآن معظم وقته مع فرشاة الطلاء وحامل خشبي.

ويعرض كذلك في هذا المعرض، لوحات لنجوم السينما من القرود، والذين ظهروا في أفلام شهيرة.

ويهدف المعرض، الذي يضم لوحات للبيع تصل أسعارها من 200 دولار إلى 2000 دولار، لجمع الأموال للمركز الذي يوفر موطنًا للقردة التي تم إنقاذها أو التي تقاعدت من العمل في مجال الترفيه، وليس لديهم المهارات للعودة من أي وقت مضى إلى البرية.

التحدي الرئيسي الذي يبرز الآن هو الحفاظ على هذه الحيوانات من أجل ضمان أنها لا تزال في حالة صحية جيدة.

يقول المتفحصون للوحات، إنها ليست جيدة بالدرجة الكافية، لكنهم يستدركون -إنها في خاتمة المطاف رسمت "بأنامل شمبانزي "

ومركز القردة العليا هو موطن لنحو 50 من الحيوانات، ويتكلف إقامة كل واحد منها 22 ألف دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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