شاهد: فساتين زفاف من "ورق التواليت"

فاز فستان زفاف مصنّع من ورق التواليت بتشكيلة مؤلفة من ألف و500 فراشة، بيد سيدة وأم لطفلين بالجائزة الأولى والبالغة 10 آلاف دولار في مسابقة للأزياء في نيويورك.

الفساتين المشاركة في حفل عرض الأزياء الاستثنائي وكانت تصاميمها مبتكرة وجميلة تبدو إلى حد بعيد رائعة وبيضاء مثل فساتين الزفاف الأخرى، إلا أنها لم تصنّع من أقمشة ثمينة، بل من محارم تواليت.

وصُنفت الفساتين المصنوعة من تلك المحارم وفق جمال تصميمها، وقد استُخدم في تصنيع الفستان الفائز بالجائزة الأولى نحو 20 أسطوانة محارم تواليت واعتبر التصميم مرنا يتيح لصاحبته إزالة أجزاء منه وتعديله أو إضافة أشكال مختلفة للتزيين من محارم الورق مثل الورود، أو اللآلئ أو الأنسجة الناعمة.

تقول إحدى العارضات إن الفستان المصنوع من ورق محارم التواليت، مريح جدا من ناحية السعر واللبس وأبدت استعدادها لارتداء الفستان في حفل زفافها.

تقول "كاري كورليتو" الفائزة في المسابقة إنها أمضت ثلاثة أشهر في عمل الفستان، وإن هذه المشاركة هي مشاركتها الأولى مع الشركة التي تعمل في هذا المجال وتشجع عليه وهي شركة تعمل على صناعة فساتين للزفاف زهيد ة السعر وعملية.