رافعة إنشاءات تلقي 40 كيلوغراما من الخرسانة في حجرة نوم

ألقت رافعة إنشاءات ببلدة جيرمرنج قرب مدينة ميونخ جنوب ألمانيا الجمعة بأربعين كيلوغراما من الخرسانة داخل غرفة نوم بمسكن مجاور لموقع بناء.

وقالت الشرطة إن عاصفة قوية أثرت على الرافعة المحملة بالخرسانة وغيرت من حركتها حتى سقطت الخرسانة داخل شباك مسكن مقام على قطعة أرض مجاورة.

أدى ذلك إلى كسر إطار النافذة وكسر زجاجها وانزلقت كمية الخرسانة إلى حجرة النوم الخاصة بامرأة في الثالثة والخمسين من العمر.

ولم تكن صاحبة المنزل في منزلها في ذلك الوقت ولكنها أبلغت هاتفيا بالحادث.

وقالت الشرطة تعليقا على الحادث: "إن منظر الخرسانة المصبوبة داخل حجرة النوم عند العودة إلى المنزل لابد أنه منظر غير سار أبدا".

ولم يتم تقدير الخسائر حتى الآن.