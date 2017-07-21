شاهد: عملية استخراج بويضات من أنثى وحيد القرن الأبيض

تستخدم حديقة حيوان بريطانية تقنية التلقيح الصناعي لمساعدة إحدى الحيوانات الثلاثة المتبقية من وحيد القرن الأبيض على التناسل وإنقاذ النوع من الانقراض.

واستخرج العلماء في حديقة لونغليت سفاري بارك في وارمنستر بإنجلترا تسع بويضات من ثلاث إناث لوحيد القرن الأبيض الجنوبي هذا الأسبوع.

وسيستخدم الباحثون البويضات في عيادة بإيطاليا لتطوير تكنولوجيا التلقيح الصناعي التي يمكن استخدامها في نهاية المطاف مع مواد وراثية من وحيد القرن الأبيض الشمالي.

وإذا لم يتمكن العلماء من استخدام التلقيح الصناعي في تكوين حيوان نقي من وحيد القرن الأبيض الشمالي فلديهم خطة بديلة وهي تكوين جنين باستخدام بويضات من وحيد القرن الجنوبي وحيوانات منوية من وحيد القرن الشمالي لاستحداث نوع جديد هجين.

ولا يمكن للإناث الثلاث المتبقية من حيوانات وحيد القرن الشمالي التناسل بالطريقة الطبيعية لتقدمها في العمر ومعاناتها من مشاكل الخصوبة.