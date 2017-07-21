البث الحي
منوعات|بريطانيا

شاهد: عملية استخراج بويضات من أنثى وحيد القرن الأبيض

20/7/2017

تستخدم حديقة حيوان بريطانية تقنية التلقيح الصناعي لمساعدة إحدى الحيوانات الثلاثة المتبقية من وحيد القرن الأبيض على التناسل وإنقاذ النوع من الانقراض.

واستخرج العلماء في حديقة لونغليت سفاري بارك في وارمنستر بإنجلترا تسع بويضات من ثلاث إناث لوحيد القرن الأبيض الجنوبي هذا الأسبوع.

وسيستخدم الباحثون البويضات في عيادة بإيطاليا لتطوير تكنولوجيا التلقيح الصناعي التي يمكن استخدامها في نهاية المطاف مع مواد وراثية من وحيد القرن الأبيض الشمالي.

وإذا لم يتمكن العلماء من استخدام التلقيح الصناعي في تكوين حيوان نقي من وحيد القرن الأبيض الشمالي فلديهم خطة بديلة وهي تكوين جنين باستخدام بويضات من وحيد القرن الجنوبي وحيوانات منوية من وحيد القرن الشمالي لاستحداث نوع جديد هجين.

ولا يمكن للإناث الثلاث المتبقية من حيوانات وحيد القرن الشمالي التناسل بالطريقة الطبيعية لتقدمها في العمر ومعاناتها من مشاكل الخصوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)