شاهد: بيع عينات من القمر في مزاد مقابل 1.8 مليون دولار

بيعت حقيبة استخدمها رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ لجلب أول عينات من القمر إلى الأرض بنحو 1.8 مليون دولار في مزاد الخميس بنيويورك في الذكرى 48 لأول هبوط على القمر.

وذكرت دار" سوذبيز" للمزادات أن الحقيبة التي ظلت لسنوات في غياهب صندوق في مركز جونسون الفضائي في هيوستون اشتراها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يرغب في الكشف عن اسمه.

وقالت الدار إنها توقعت أن يتراوح سعر الحقيبة بين مليونين وأربعة ملايين دولار.

وكانت الحقيبة أغلى قطعة تُباع في مزاد لتذكارات الفضاء والتي تشمل خطة الرحلة أبوللو 13 التي دونها طاقم الرحلة وبيعت بنحو 275 ألف دولار وسترة فضاء ارتداها الرائد "جاس جريسوم" وبيعت بنحو 3 آلاف و750 دولار وصورة شهيرة لرائد الفضاء "باز ألدرين" الذي شارك في مهمة أبوللو 11 والتي التقطها له نيل أرمسترونغ وهي صورة بيعت بنحو 35 ألف دولار.

وبعد عودة أرمسترونغ وطاقم أبوللو 11 إلى الأرض في يوليو 1969 ظل مصير الحقيبة المسماة "عودة العينة القمرية" مجهولا لعقود، وبعد أن اختفت من مركز جونسون ظهرت في مرآب ماكس أري وهو مدير متحف في كانساس أدين بسرقتها في عام 2014.

وحصلت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، على الحقيبة وعرضتها في مزاد ثلاث مرات دون أن تجذب مشترين إلى أن اشترتها محامية في شيكاغو تُدعى نانسي لي كارلستون في عام 2015 بنحو 995 دولار.

وأرسلت كارلستون بعد ذلك الحقيبة إلى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) للتثبت من هويتها وعندما كشفت الفحوصات أن الحقيبة استخدمها بالفعل رائد الفضاء أرمسترونغ ومازال بداخلها آثار من غبار القمر قررت ناسا الاحتفاظ بها، وهو ما دفع المحامية إلى مقاضاة (ناسا) للحصول مرة أخرى على الحقيبة.

وذكرت سوذبيز أن القضية أثارت اهتمام الكثيرين مما دفعهم للاستفسار عن إمكانية شراء الحقيبة وهو ما جعل محامية شيكاغو المالكة للحقيبة تقرر عرضها للبيع في مزاد.

وانتقدت إحدى الجماعات عرض هذه القطعة التذكارية النادرة من تاريخ الفضاء للبيع.

وقالت ميشيل هانلون الشريكة المؤسسة لجماعة (فور أول مون كايند) غير الهادفة للربح التي تأسست لإقناع الأمم المتحدة بتبني إجراءات لحماية مواقع الهبوط الستة لبرنامج أبوللو الفضائي على سطح القمر، إن المكان الطبيعي للحقيبة هو المتحف حتى يتسنى للعالم كله المشاركة والاحتفال بهذا الانجاز البشري الكوني.