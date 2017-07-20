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عُمان: اكتشاف قنفذ بحري "أثري" يعود لملايين السنين

القنفذ البحري الأثري الذي اكتُشف بولاية الخابورة بسلطنة عمان
القنفذ البحري الأثري الذي اكتُشف بولاية الخابورة بسلطنة عمان
20/7/2017

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، اكتشاف قنفذ بحري أثري، يعود لأحد عصور الحياة القديمة التي مر عليها ملايين السنين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن دائرة التراث والثقافة (حكومية) بمحافظة شمال الباطنة (شمال)، سجلت اكتشافا أثريًا لقنفذ بحري من العصر الأردوفيشي، أحد عصور الحياة القديمة، وذلك بولاية الخابورة التابعة للمحافظة.

ونقلت الوكالة عن رئيس قسم التراث بدائرة التراث والثقافة بالمحافظة، خميس العوفي، قوله إن الاكتشاف هو عبارة عن متحجرة إحفورية (بقايا حيوان محفوظة في الصخور) لقنفذ بحري يرجح أنه من العصر الأردوفيشي.

وأضاف أن الأحفورة المكتشفة يعادل حجمها كرة اليد، وهي كروية الشكل ذات أخاديد مزدوجة تشكل نجمة.

والعصر الأردوفيشي، وفق الوكالة، يغطي فترة زمنية تقدر ما بين 485.4 إلى 443.4 مليون سنة مضت، وظهرت فيه القنافذ ونجوم البحر وبعض الصدفيات كحلقة مستمرة من حلقات التطور وتشكل الحياة على الأرض.

 

 

المصدر : الأناضول
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