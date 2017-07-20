شرطة السعودية تطلق سراح "فتاة التنورة" بعد القبض عليها لساعات

أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الشرطة أطلقت سراح امرأة بثت مقاطع فيديو لها وهي تتجول بتنورة قصيرة في موقع أثري سعودي من دون توجيه أي تهمة لها.

وقالت الوزارة إن الشرطة أطلقت سراح المرأة مساء الثلاثاء وإن المدعي العام أقفل القضية.

وكانت الشرطة ذكرت الثلاثاء أنها تستجوب امرأة بعد ظهورها في سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة على موقع سناب شات وهي ترتدي تنورة قصيرة وقميصا بلا أكمام. وجرى تصوير المقاطع لها وهي تسير في أرجاء القلعة الأثرية وتلعب بالرمال على الكثبان في قرية أشيقر شمال الرياض.

وكان تحميل الفيديوهات نهاية الأسبوع الماضي على حساب في موقع سناب شات يحمل اسم "موديل خلود".

وقالت الوزارة في بيان إن المرأة اعترفت بتجولها في الموقع الأثري وهي ترتدي التنورة وشعرها غير مغطى، لكنها قالت إن مقاطع الفيديو جرى تحميلها دون علمها.

وتلزم المملكة النساء بارتداء العباءة والحجاب كما تمنعهن من قيادة السيارات.

ازدواجية المعايير

يشار إلى أن الكثير من السعوديين هبوا في مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنها، واشتكوا مما وصفوه بتطبيق معايير مختلفة على الرجال والنساء الأجنبيات.

وكان الكثير من مستخدمي تويتر اهتموا بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة الشهر الماضي. ونالت زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا إشادة واسعة من المعلقين السعوديين بأناقتهما رغم أنهما لم ترتديا الحجاب وارتدتا فساتين أنيقة.

وكتبت فاطمة العيسى في صفحتها على تويتر "لو كانت أجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنة عينيها بس لأنها سعودية يطلبون محاكمتها".

وأشار كثيرون إلى زيارة ترمب، وحاول فنان هاو تسليط الضوء على مسألة ازدواجية المعايير بوضع وجه إيفانكا على جسد (موديل خلود).

وعندما أظهرت صور ساخنة نشرتها صحف شعبية رجل الأعمال السعودي حسن الجميل وهو يقبل نجمة البوب الأمريكية ريانا في مسبح الشهر الماضي أبدى الكثير من الرجال السعوديين إعجابهم.

وتساءلت نورا سليمان اليوم "لماذا لا يطالب أحد بمحاكمته؟"

وكتبت شجن القطحاني "استشرفوا عليها عشان تنورة وحسن جميل يتسدح (يرتمي) في حضن ريانا ما حد قال شي .. بالعكس كلكم تمدحونه وتسبون السعوديات".

غير أن البعض الآخر لم يتأثروا قائلين إن للمملكة أعرافا اجتماعية خاصة بها شأنها شأن أي دولة أخرى.

وقال رجل سعودي يدعى فيصل "يجب علينا احترام قوانين البلاد"، وغرد أحد الناشطين قائلا "زي ما في قانون في فرنسا يحظر لبس النقاب عندنا قانون يمنع المشي في الأماكن العامة بدون عباءة".