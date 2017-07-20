شاهد: مهندس يبني عائلة "دمى خشبية معقدة" تشبه الروبوتات

بدأ مهندس أوكراني، محب للفن، بناء مجموعة روبوتات خشبية معقدة في رحلة خلاقة لبناء شخصيات خشبية بالحجم الطبيعي.

واستغل دميتري بالاندين، الذي يعمل بالمياومة في مصنع بناء في مدينة زابوريززيا شرق أوكرانيا، على بعد 500 كم من العاصمة، كل ما تبقى من وقت فراغه للإتمام عملية "النمذجة" للروبوتات في منزله.

وقد صمم المهندس ما أطلق عليه "عائلة من دمى بالحجم الطبيعي" وهي مرنة وتبدو وكأنها روبوتات.

ولم يتلقى بالاندين أي تدريب رسمي كفنان، لكنه فعل ذلك هواية، ورغبة في تصميم أكبر عدد من الروبوتات لتطوير إبداعاته المعقدة وغير المكررة.

وقام بقطع وتجميع قطع صغيرة من الخشب وجسد نماذج لرسومات أولية لأشخاص بحجمهم الطبيعي، دون مساعدة من أحد.

واستغرق بالاندين ستة أشهر لتجميع أول دمية روبوت خشبية، وأطلق عليه اسم سايلون، ويبلغ طوله مترين ويتكون من حوالي 800 قطعة.

ثم قرر المهندس بناء زوجة لسايلون، أسماها أمازونكا، وقدم فيها جهدًا أكبر وتفصيل أكثر دقة مقارنة بالروبوت السابق، إذ تكونت الأنف والشفاه من ألف قطعة، مع 120 أخرى على الوجه وحده.

وقام بالاندين كذلك بتصميم شخصية روبوت صغيرة تمثل طفل يجلس بشكل مريح على طاولة في منزل بالاندين، ووضعه بالقرب من صورته العائلية.

ويأمل بالاندين أن تظهر إبداعاته في المعارض في جميع أنحاء البلاد.