شاهد: مروحية خاصة تهبط اضطراريا في الماء لإنقاذ رجل

كان المصارع المعتزل شين مكمان، على متن طائرة هليكوبتر خاصة، الأربعاء، حين قرر قائد الطائرة ماريو ريغتين الهبوط اضطراريًا في الماء قبالة ساحل نيويورك لإنقاذ رجل من الغرق.

وقال ماكمان، وهو ابن المصارع العالمي فينس ماكمان، رئيس اتحاد المصارعة (WWE)، إن الهبوط استمر بسلاسة "لكن كان غير مستقر".

وتابع "سمعنا ضجة وبدأ القول" سنقوم بهبوط اضطراري في الماء، لذلك كان غير مستقر جدا".

وأردف "كان الطيار ماريو ريغتين يتمتع بهدوء عظيم ما جعلني هادئًا بالمثل أثناء الهبوط الاضطراري فوق مياه المحيط".

وكانت الطائرة المروحية روبنسون R44II الحمراء في طريقها إلى وستامبتون بولاية نيويورك، عندما اضطرت للهبوط في وقت متأخر من صباح الأربعاء، وفقا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يصب كل من الطيار ماريو ريغتين وماكمان بأذى.