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منوعات|تايلاند

شاهد: العثور على ممثل بريطاني حيًا بعد انزلاقه في شلال قبل أيام

20/7/2017

عُثِر على الممثل البريطاني بول نيكولز حيًا، وتم إنقاذه، بعد انزلاقه في شلال غابة بعيد في جزيرة ساموي، حيث كان يقضي عطلة في تايلاند بمفرده حين سقط بين صخور الروك.

وقد قضى الرجل البالغ من العمر 38 عامًا والذى اشتهر بالعمل في مسرحية "ايستندرس" في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، 3 أيام واقعًا تحت شلال "خون سري" مع كسر في الساق، قبل إنقاذه يوم 13 يوليو/تموز.

وقال المسعفون إنه يعانى أيضًا من انخفاض حرارة الجسم .

وقد لوحظ غياب نيكولز، عندما عثر أحد القرويين على دراجة نارية غير مراقبة من أحد، وأخطر الشرطة التي بدأت بدورها عملية بحث في منطقة الشلال الذي لا يتردد عليه بانتظام السكان المحليون أو السياح على حد سواء.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن نيكولز يعالج حاليا في مستشفى محلى، ويعتقد أنه يأمل قريبًا في العودة جوًا إلى المملكة المتحدة لإجراء مزيد من الفحوصات وتلقي العلاج.

المصدر : رويترز
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