شاهد: الأمن يطلب من أسرة مغادرة طائرة بسبب "ركلة رضيعة"

التقط رجل مقطع فيديو يوثق محنته وأسرته المكونة من 5 أفراد، طلب منهم موظف شركة طيران مغادرة الطائرة بسبب شكوى من راكبة بأن مقعدها ركلته رضيعة من الأسرة.

ويمكن رؤية تامر رعنان، صاحب الفيديو، وزوجته ماندي إفراح رعنان، وأطفالهما الثلاثة، وقد طُلب منهم مغادر الطائرة على يد موظف يدعى أرماندو غونزاليس من شركة جيتبلو (خطوط جيت بلو الجوية الأمريكية).

ويمكن سماع الزوجين يتجادلان مع أفراد الأمن وموظف الشركة، وقالا إنه ليس هناك سبب وجيه لاقتحام الطائرة وطلب المغادرة، بعيدا عن امرأة اشتكت من أن مقعدها ركلته ابنة الزوجين البالغة من العمر سنة واحدة.

وكانت الرحلة متجهة من فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية إلى مدينة نيويورك يوم 2 يوليو.