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حكم قضائي بوقف مزاد لبيع متعلقات مادونا الشخصية

نجمة موسيقى البوب مادونا
نجمة موسيقى البوب مادونا
20/7/2017

أقنعت نجمة موسيقى البوب مادونا قاضيا بولاية نيويورك بوقف مزاد لبيع 22 قطعة شخصية منها ملابس داخلية وفرشاة شعر.

وشملت المتعلقات وخطاب أرسله مغني الراب الراحل توباك شاكور من السجن يبلغها بانتهاء علاقتهما.

وأوقف القاضي جيرالد لبوفيتس بالمحكمة العليا في الولاية في مانهاتن مؤقتا المزاد الإلكتروني لبيع القطع والذي كان مقررا يوم الأربعاء.

وأصدر لبوفيتس الأمر بوقف المزاد يوم الثلاثاء بعد ساعات قليلة من تقديم مادونا طلبها إلى المحكمة. وأعلن الأمر يوم الأربعاء.

وقالت مادونا في وثائق قدمتها إلى المحكمة إن القطع الاثنتين والعشرين كانت ضمن 128 قطعة مخصصة للمزاد، وإن غالبيتها قدمتها دارلين لوتز، التي وصفتها مادونا بأنها صديقة سابقة ومستشارة فنية.

وأضافت مادونا، البالغة من العمر 58 عاما، أنها لا تسعى لوقف المزاد على جميع القطع لكنها ستواجه "ضررا لا يمكن إصلاحه" إذا ما بيع الكثير من "متعلقاتها الحساسة الخاصة والشخصية للغاية".

وقالت إن لوتز "خانت ثقتي بمحاولة مشينة للحصول على ممتلكاتي دون علمي أو موافقتي" وإنها سعت لتحقيق كسب "مع تجاهل تام لحقوقي ولاسيما حقي في الخصوصية".

وفي وثائق قدمتها إلى المحكمة يوم الأربعاء، قالت لوتز إنها ومادونا اختلفتا في العام 2004 وتوصلتا إلى تسوية قانونية تحسم المزاعم الأحدث من جانب مادونا.

وقال محامو لوتز في وثائق أخرى إن مادونا انتظرت أكثر من اللازم للمقاضاة وإنه يتعين على القاضي إلغاء الأمر بوقف المزاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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