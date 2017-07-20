اختفاء ستة طلاب من بوروندي بعد مسابقة للروبوت في واشنطن

قالت الشرطة الأمريكية إن ستة طلاب من فريق لأجهزة الروبوت من بوروندي اختفوا بعد مسابقة دولية في واشنطن، مضيفة أن لديها تقارير تفيد بعبور اثنين منهم إلى كندا.

وأوضحت الشرطة الأمريكية (الخميس) أن الستة، وهم أربعة شبان وفتاتان، شوهدوا آخر مرة عصر يوم الثلاثاء بعد انتهاء مسابقة لأجهزة الروبوت التي تنظمها جمعية "فريست غلوبال" الخيرية.

ونشرت السلطات صورا للستة باعتبارهم مفقودين أمس الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم شرطة مقاطعة كولومبيا إنه تم رصد اثنين منهم وهما يعبران الحدود إلى كندا.

وشاركت فرق طلابية من أكثر من 150 دولة في المسابقة التي تهدف للتشجيع على العمل في مجالي الرياضيات والتكنولوجيا.