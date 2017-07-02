شاهد: مطاردة مثيرة على طرق سريعة بكاليفورنيا تنتهي باعتقال سائق

بعد مطاردة طويلة اعتقل ضباط دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا (السبت) سائقا متهورا كان يقود سيارته بسرعة جنونية في شوارع المدينة والطرق السريعة بين الولايات.

وتابع ضباط الدورية، المشتبه به المطلوب، وذلك بسبب قيادته المتهورة عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا في ساعة متأخر من يوم السبت.

وقاد المشتبه به سيارته بسرعات وصلت إلى 100 ميل في الساعة (160 كم في الساعة) واستمر في القيادة الجنونية على طريقي 5 و10، وهي طرق سريعة بين الولايات، حسبما ذكرت الشرطة.

وبدأت المطاردة في سان فرناندو بمدينة لوس أنجليس وانتهت في أونتاريو بكاليفورنيا.

وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به من خلال اجراء مناورة والالتفاف حول سيارته وتوقيفها لإنهاء المطاردة.

وأظهرت صور من مروحية تابعة للشرطة سيارتات الشرطة وهي تحيط بسيارة المشتبه قبل أن يقبض رجال الشرطة عليه.