شاهد: ماراثون للأطفال المحرومين في نيودلهي لتسليط الضوء على الفقراء

شارك مئات الأطفال المحرومين في نيودلهي، الأحد، في سباق ماراثون لتعزيز الأنشطة الرياضية والحياة الصحية.

وتهدف هذه الدورة التي تنظمها وزارة الرياضة الهندية، إلى الترويج للألعاب الرياضية بين الشباب.

وحضر الماراثون وزير الرياضة فيجاي غول، و رايافاردهان سينغ راثور المسؤول عن الماراثون.

وقال غول إن الشباب في الأحياء الفقيرة لديهم الكثير من الإمكانات التي ينبغي توجيهها في الاتجاه الصحيح من أجل منحهم الفرص للقيام بشيء للبلد.

وأضاف أن هذا الماراثون هو جزء من حملة الحكومة الفيدرالية تبني الأحياء الفقيرة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مخططات الحكومة الموالية للمواطنين، وقد تم تخطيط نحو 11 مشروعًا، تم تنفيذ 4 منها بنجاح.