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شاهد: فيلة صغيرة تستمتع بالانزلاق على تل موحل

2/7/2017

الفيلة الصغيرة تمامًا مثل الأطفال لا تريد سوى أن تستمتع وتمرح أثناء استكشاف عالمها الجديد.

وأظهرت لقطات مضحكة، فيلة صغيرة تدعى "يانغ نيو" وهي تنزلق في تل موحل بسبب غزارة الأمطار، ويبدو أن الأمر الذي وقع بالصدفة لكنه راق لها، حيث أظهرت سلوكًا ذكيا يكشف عن مدى استمتاعها باللحظة واندماجها وفرحتها الشديدة بالأمر.

والتُقط الفيديو الطريف، الخميس، من قبل حارس الفيلة في مركز تربية وإنقاذ الفيلة الآسيوية بمحافظة شيشوانغبانا داي الواقعة في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين.

وتظهر اللقطات الفيلة، التي تبلغ من العمر عامين، وهى ممددة على ساقيها الأماميتين، ومستلقية على بطنها أثناء انزلاقها أسفل المنحدر الموحل.

واستمرت يانغ نيو في الانزلاق أسفل المنحدرات حتى وصلت إلى الجزء السفلي من التل، ويبدو أن الصغيرة أدركت بعد تلك التجربة أن الانزلاق أسفل التلة أسرع بكثير وأكثر متعة من المشي إلى أسفل.

"اللعب بالمياه المتدفقة، الدحرجة فوق العشب، ولعب كرة القدم، ومطاردة الحارس" هي من بين بعض الأنشطة المفضلة للفيلة الصغيرة في وقت الفراغ، والآن يمكن أن إضافة "الانزلاق أسفل التل" إلى قائمة الأشياء المفضلة للقيام بها.

وكانت الفيلة يانغ نيو قد أُرسلت إلى مركز التكاثر قبل عامين عندما عثر القرويون عليها مصابة في مكان مهجور في البرية.

وفي المركز، حظيت الصغيرة بعناية ورعاية فائقتين حتى التئمت جراحها، وتم تغذيتها وإرضاعها بشكل جيد من حليب الماعز، وهذا هو السبب في إطلاق اسم "يانغ نيو" وتعني "ابنة الماعز" باللغة الإنجليزية.

المصدر : رويترز
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