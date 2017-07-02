البث الحي
منوعات

شاهد: طوابير لشراء الماريغوانا بعد تقنينها في ولاية نيفادا الأمريكية

2/7/2017

وقف عشرات الأمريكيين في طوابير لشراء مخدر الماريغوانا في أول يوم من تقنينه للأغراض الترفيهية في ولاية نيفادا الأمريكية.

وانضمت ولاية نيفادا (السبت) إلى عدد من الولايات الأمريكية التي قننت بيع الماريغوانا للأغراض الترفيهية. لكن الولاية ما زالت تحظر تعاطي الماريغوانا في الأماكن العامة، بما فيها الفنادق. ويعاقب من يرتكب هذه المخالفة بدفع غرامة قدرها 600 دولار.

وبهذه الخطوة انضمت نيفادا إلى ولايات كولورادو وأريغون وواشنطن وألاسكا في السماح للبالغين بشراء مخدر الماريغوانا، الذي ما زال محظورا من الحكومة الفيدرالية.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)