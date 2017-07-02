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شاهد: سكان طرابلس يهربون إلى الشواطئ من شدة الحر

2/7/2017

دفعت الموجة الحارة، التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس في الوقت الراهن وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، سكان المدينة يسارعون إلى الشواطئ طلبًا للهواء المنعش.

وتقاطر سكان طرابلس على الشواطئ خلال الموجة الحارة المستمرة منذ أربعة أيام والتي ضربت المنطقة بدءًا من يوم الأربعاء إلى يوم السبت حيث ارتفعت درجات الحرارة الحارقة من 40 الى 46 درجة مئوية.

وخرج الشباب والعائلات إلى الشاطئ هربًا من شدة الحر داخل المدينة، ويرى عبد الرزاق سليمان أحد سكان طرابلس أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على المدينة، حيث يستمر انقطاع الكهرباء في بعض الأحيان 30 ساعة متتالية، كما تأثرت إمدادات المياه نتيجة لذلك.

ونصب البعض الخيام على شاطئ الخمس شرق طرابلس بالقرب من البحر، ولجأ عبد العزيز الهدار، المقيم في الخمس، إلى ظل الخيمة مع عدد من أصدقائه، ويرى أن الشاطئ هو أفضل مكان للاسترخاء، فيما أحضر بعض أصحاب الخيول، بينهم محمد عبد الله، حيواناتهم إلى الماء لترطيب أجسادها.

المصدر : أسوشيتد برس
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