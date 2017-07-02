شاهد: "الأيدي التي تنقل التاريخ" معرض فريد مصمم خصيصًا للمكفوفين

أتيح للبوليفيين المكفوفين فرصة "رؤية" تاريخ بلادهم مؤخرًا بفضل معرض فريد مصمم خصيصٍا للمعاقين بصريٍا.

ويطلق على المعرض اسم "الأيدي التي تنقل التاريخ" وتم إنتاجها من قبل دار الحرية في العاصمة سوكري، وظهرت في المتحف الوطني للفنون في البلاد.

ويستهدف المعرض المكفوفين؛ حيث يمكنهم قراءة و"رؤية" الشخصيات التاريخية من خلال ملامسة تماثيلهم والصور والتفسيرات المصاحبة لها والمكتوبة بطريقة برايل، بالإضافة لمساعدة رعاة المعرض.

وقال إدوين إيلايا بيريز، وهو كفيف من زوار المعرض،إن المعرض أتاح له وجهة نظر مختلفة.

وقالت زائرة بالمعرض تدعى مارلين أبازا ألانيس إن المعروضات سمحت لها بفهم المزيد عن الشخصيات التاريخية البوليفية، بما في ذلك بطل الاستقلال سيمون بوليفار.