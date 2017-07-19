شاهد: مستشفى بلجيكي يضم 3 آلاف مخ بشري

يضم مستشفى للأمراض النفسية في بلجيكا أحد أكبر مجموعة من الأمخاخ البشرية والتي يقول باحثون إنها ربما تقود إلى تطوير علاجات جديدة لأمراض مثل الذهان والفصام والاكتئاب الحاد.

ومجموعة الأمخاخ البشرية، البالغ عددها أكثر من 3 آلاف، والموجودة لدى مستشفى دافل للأمراض النفسية هي جزء من مجموعة أكبر تقدر بنحو 8 آلاف بدأ طبيب الأمراض العصبية جون كروسيليس في جمعها منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولما ضاق المكان في مستشفى بلندن كانت تُخزن فيه الأمخاخ تعيّن نقلها إلى مكان جديد ليجرى الاتفاق في نهاية المطاف على إرسالها العام الماضي إلى مستشفى دافل في شمال بلجيكا.

وقال مانويل مورينز أستاذ علم الأعصاب الإدراكي بجامعة أنتويرب الذي يشرف على المجموعة "ذهبنا إلى هناك وأخذنا كل الأمخاخ المتعلقة بأبحاث الأمراض النفسية".

ويقول العلماء إن الأمخاخ الأقدم تحظى باهتمام أكبر لأنها لم تعالج بالأدوية الحديثة.

وباستخدام الأساليب الحديثة يمكن للباحثين رؤية العمليات الجزيئية التي حدثت في هذه الأمخاخ ومقارنتها بالأمخاخ السليمة.

وقال مورينز: "يمكنك حقيقة التوصل إلى نوع البروتين النشط خلال مراحل معينة من المرض".

وأضاف: "سيسهم ذلك فعليا في فهمنا لما يحدث داخل المخ".

وستصدر أولى نتائج أبحاث المجموعة في وقت لاحق هذا العام.